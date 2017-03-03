Арендаторы лесных участков будут бороться с шелкопрядом в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2017 // Фото: Rsn.tomsk.ru

В Томской области лесопользователи помогут группам лесопатологов в весенних обследованиях очагов распространения шелкопряда. Предполагается, что они будут предоставлять технику и людей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Такое решение принято в ходе рабочей встречи представителей регионального департамента лесного хозяйства, лесопатологов и лесопользователей. Весенний этап обследований территории лесного фонда, по итогам которых будут скорректированы площади под обработку препаратами от сибирского шелкопряда, специалистам необходимо провести в максимально сжатые сроки.

«Собственными силами с такими объемами нам не справиться, лесопатологов не хватает. Нужны будут высокопроходимая техника, речной транспорт, радиосвязь и люди, которые помогут сделать количественный и качественный анализ вредителя», — пояснил директор Центра защиты леса Томской области – филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» Александр Чемоданов.

По окончании обследований арендаторам лесных участков будет предложено внести изменения в проекты освоения лесов с целью изменения площадей, предназначенных в рубку. Из 474,8 тысячи гектаров пораженного шелкопрядом леса почти половина (236,7 тыс. га) находится на арендованной территории.

«В первую очередь необходимо будет рубить пострадавший от нашествия вредителя лес. Лето 2017 года, по прогнозам синоптиков, может повторить 2016 год. В условиях жары поврежденные шелкопрядом деревья очень быстро заселят вторичные вредители — жуки-усачи, короед-типограф — и древесина высохнет в сжатые сроки, представляя высокую пожарную опасность», — отметил начальник областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич.

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