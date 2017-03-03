В марте в Томске вновь пройдет областной фестиваль коротких спектаклей
Третий областной молодежный театральный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» стартует в томском Театре юного зрителя 19 мая, сообщает пресс-служба облдепартамента по культуре и туризму.
В рамках фестиваля состоятся показы спектаклей современного театрального направления, в основе которых должна лежать неординарная творческая идея или тема. Приветствуются необычное использование театрального пространства и оригинальные способы общения со зрителем. Гости фестиваля увидят спектакли в режиме нон-стоп. Длительность каждой постановки не превысит 12 минут.
В этом году фестиваль стал победителем конкурса социально значимых проектов в рамках благотворительной программы компании «СИБУР» «Формула хороших дел».
Фестиваль стартует 19 марта в 11.00.