В марте в Томске вновь пройдет областной фестиваль коротких спектаклей

3 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

Третий областной молодежный театральный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане» стартует в томском Театре юного зрителя 19 мая, сообщает пресс-служба облдепартамента по культуре и туризму.

В рамках фестиваля состоятся показы спектаклей современного театрального направления, в основе которых должна лежать неординарная творческая идея или тема. Приветствуются необычное использование театрального пространства и оригинальные способы общения со зрителем. Гости фестиваля увидят спектакли в режиме нон-стоп. Длительность каждой постановки не превысит 12 минут.

В этом году фестиваль стал победителем конкурса социально значимых проектов в рамках благотворительной программы компании «СИБУР» «Формула хороших дел».

Фестиваль стартует 19 марта в 11.00.

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