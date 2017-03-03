По факту обрушения части кровли в богашевской школе возбуждено уголовное дело

3 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Томские следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщений об обрушении крыши в с.Богашево под тяжестью снега, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено в отношении замдиректора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Богашовская СОШ им.А.И.Федорова». Она подозревается в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

«Как установлено проверкой, в ночь на 28 февраля в результате ненадлежащего исполнения подозреваемой своих должностных обязанностей по содержанию здания школы произошло частичное обрушение крыши школы, что повлекло причинение крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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