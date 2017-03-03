Томские ученые предлагают бороться со стрессом с помощью изображений котят и панд

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2017 // Фото: Tsu.ru

В Томском госуниверситете разрабатывают мобильное приложение, которое поможет снимать эмоциональное напряжение с помощью виртуальной анималотерапии – изображений животных. Проект магистрантки лаборатории гуманитарных проблем информатики ТГУ Ксении Екшовой получил поддержку программы «УМНИК НТИ» по тематике NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики). сообщает пресс-служба вуза.

«Работа Ксении и актуальна, и необычна своим подходом к решению проблемы. Сегодня люди часто подвергаются стрессу, а времени на передышку не хватает. И это мобильное приложение станет таким маленьким спасательным кругом, возможностью быстро расслабиться. А главное – оно будет сделано на основе серьезных научных исследований», – говорит научный руководитель магистрантки, доцент кафедры гуманитарных проблем информатики Надежда Зильберман.

В исследовании, которое Ксения уже провела на базе лаборатории экспериментальных методов в общественных и когнитивных науках ТГУ, приняли участие почти 100 человек. В течение нескольких минут им показывали изображения кошек и собак, которым присущи пожизненные инфантильные черты, а затем фиксировали изменение эмоционального состояния людей с помощью айтрекинга (eye-tracking), электроэнцефалографии и полиграфии. Предварительно среди респондентов был проведен опрос, чтобы выявить их отношение к животным.

Как выяснилось, кошки вызывали у людей больше положительных эмоций, чем собаки. Более привлекательными оказались светлые или контрастные глаза, светлая шерсть у животных. По итогам исследований у 69% от общего числа испытуемых улучшились показатели эмоционального состояния, а среди тех, кто положительно относится к животным, этот процент достиг 88.

«В зарубежных статьях такой эффект объясняется тем, что в человеке генетически заложен механизм заботы о младенцах. И когда в изображениях некоторых животных мы угадываем черты младенцев, то активируется этот механизм, снижается уровень стресса, повышается концентрация внимания, а вместе с этим и работоспособность. И чем инфантильнее черты – тем больше эффект, поэтому чаще нам нравятся детеныши животных», – объясняет Ксения Екшова.

Проект рассчитан на два года. За это время Ксении предстоит провести еще ряд исследований, чтобы определить критерии, по которым будут подбираться изображения. Кроме кошек и собак она планирует использовать и других животных, которые указали участники в ходе опроса – панды, еноты, ежики, коалы и другие.

Предполагается, что само мобильное приложение будет состоять из нескольких небольших игр-задач, выполняя которые, люди смогут снять эмоциональное напряжение. Сейчас уже разрабатываются гейм-дизайн и сюжетная линия игры.

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