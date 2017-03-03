Летом возобновятся прямые рейсы Томск — Санкт-Петербург

3 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приступит к выполнению регулярных рейсов по направлению Томск – Санкт-Петербург - Томск в летний период, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейсы в аэропорт «Пулково» начнут выполняться с 27 апреля до 28 октября. В этот период вылететь из Томска можно будет три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы будут выполняться на на самолете Airbus-320. Ранее рейсы в Санкт-Петербург выполнялись 2 раза в неделю и только с июня по август.

Рейс будет прилетать в Томск в 08:50, вылет в Сантк-Петербур в 10.35, прибытие в 10.35 (для каждого аэропорта указано местное время).

На текущий момент, согласно информации, предоставленной авиакомпанией, минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 7 500 рублей (без учета сборов авиакасс). Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» и во всех авиакассах города.

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