В Томской области осудят фермера, растратившую грант в 1,3 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2017 // Фото: Владимир Дударев

Прокуратура Шегарского района Томской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве фермера, сообщает пресс-служба ведомства.

40-летняя жительница села Мельниково обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия женщина, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в 2013 году заключила соглашение с Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области. Согласно документу департамент предоставил фермеру 1,3 млн рублей. Женщина, в свою очередь, взяла должна была купить на эти деньги поголовье крупного рогатого скота, а также сельхозтехнику для развития своего хозяйства. Однако обвиняемая израсходовала деньги на личные нужды, предоставив в департамент недостоверные сведения об их целевом использовании.

Свою вину женщина не признала, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Тем не менее, прокуратура считает собранные доказательства достаточными для поддержания гособвинения в суде. Дело направлено для рассмотрения по существу в Шегарский районный суд.

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