Полицейские помогли эвакуировать жильцов горящего дома в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Минувшей ночью в Томске экипаж ДПС помог жителям горящего дома выбраться эвакуироваться, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Лейтенанты Олег Фасхетдинов и Евгений Васильев несли службу в Октябрьском районе города. Около 6.00 во время патрулирования улицы стражи порядказаметили густой дым, который поднимался над одним из домов. Наряд подъехал к месту предполагаемого возгорания, где обнаружил пожар в деревянном двухквартирном доме.

«Сообщив о происходящем в дежурную часть, полицейские включили световую и звуковую сигнализацию, стали стучать в окна дома, пытаясь разбудить жильцов», — говорится в сообщении.

Оказав помощь жителям горящего дома и убедившись, что все они находятся в безопасности, полицейские оповестили жильцов соседних домов о грозящей опасности. Также сотрудники УМВД частично ограничили движение транспортных средств по улицу, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб. После они помогли собственникам припаркованных поблизости от пожара автомобилей переставить их на безопасное расстояние.

Фото: 70.мвд.рф

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