«Томь» на выезде уступила «Ростову» со счетом 6:0

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В минувшую пятницу, 3 марта, в Ростове-на-Дону прошел матч 18-го тура ФНЛ, в рамках которого «Томь» встречалась с местным «Ростовом», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте матча: после подачи с фланга Александр Бухаров отправил мяч в сетку. Он же забил в добавленное время.

Во втором тайме футболисты «Ростова» забили еще четыре безответных мяча. На 69-й минуте Гацкан Давич забил головой. Александр Ерохин забил томичам на 78-й минуте. Автором двух последних голов стал Сердар Азмун, поразивший ворота «Томи» на 80-й и 90-й минутах.

Матч закончился со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. В итогам 18 туров томская команда занимает 16 место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Москве 11 марта, где встретится с местным ЦСКА.

Тэги/темы: