В томских почтовых отделениях вводят «электронную очередь»

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С начала 2017 года в Томском филиале Почты России десять отделений почтовой связи были оборудованы системой «электронная очередь». Сейчас они работают в тестовом режиме, сообщает пресс-служба УФПС Томской области - филиала ФГУП «Почта России».

К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны. В Томской области комплекс «электронная очередь» в тестовом режиме сначала работал только на главпочтамте, после чего она была установлена еще в десяти отделениях связи.

«Электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком. Внедрение электронных очередей позволит сократить время обслуживания посетителей и даст возможность объективно контролировать работу каждого оператора», — пояснил заместитель директора УФПС Томской области по операционному управлению Антон Игнатов.

В пресс-службе отмечают, что до конца года на новый формат обслуживания в Томске планируют перевести еще шесть отделений связи. При этом по всей стране потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.

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