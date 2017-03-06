При пожаре в томском поселке погибли два человека

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В ночь на субботу, 4 марта, в поселке Эушта (Кировский район Томска) произошел пожар. Во время его ликвидации пожарные обнаружили два тела, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В При тушении возгорания были обнаружены тела мужчин 1953 и 1954 годов рождения. Их личности установлены: ими оказались хозяин квартиры и его гость. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в домах по ул.Фрунзе 17 и 19 поступило в 2.20. На момент прибытия первого подразделения горели два дома, один из них был полностью охвачен огнем. В результате пожара в доме по ул.Фрунзе, 17 сгорели летняя кухня, деревянная обрешетка крыши дома, частично прогорело и обрушилось потолочное перекрытие, выгорело внутри дома, обгорели стены дома, сгорела веранда. У второго дома обгорела стена снаружи. Частично обгорела деревянная обрешетка крыши.

По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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