В Томской области полицейские задержали убийцу краснокнижной косули

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2017 // Фото: Википедия

В Томской области полицейские задержали охотника, подозреваемого в незаконной добыче сибирской косули, занесенной в Красную Книгу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

57-летнего жителя Кожевниковского района задержали во время совместного рейда с представителями природоохранных организаций. По данным следствия, подозреваемый убил косулю вблизи села Чилино.

«На территории Томской области вид занесён в региональную Красную Книгу. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у подозреваемого ружье, две гильзы и тушу убитого животного. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ «Незаконная охота». Теперь охотнику, ранее не привлекавшемуся к уголовной ответственности, грозит до шести месяцев тюрьмы.

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