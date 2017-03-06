Видеоредактор от резидента томской ОЭЗ попал в список лучше российского ПО

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2017 // Фото: Solveigmm.com

Флагманский продукт резидента ОЭЗ «Томск» Solveig Multimedia вошел в список лучшего российского программного обеспечения по версии премии «Российское ПО: достижения и инновации», учрежденной ИТ-журналом PCMag Russia.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, видеоредактор от SolveigMM сохраняет исходное качество изображения после редактирования с точностью 99,9 %, в отличие от конкурентов. Программа поддерживает файлы форматов MPEG-2, AVI, WMV, ASF, MP4, MKV, MOV, AVCHD, WEBM, FLV, MP3, WMA. Технология в основе Video Splitter обеспечивает высокую производительность при обработке данных и возможность гибко сохранять или вырезать любое количество фрагментов из списка загруженных видео в один или несколько файлов.

Программное обеспечение, отмечаемое наградой редакции PCMag Russia, относится к категории наиболее актуальных и значимых разработок в своем сегменте рынка, оптимальных решений по соотношению цены и предлагаемой функциональности.

PC Magazine/Russian Edition («Персональный компьютер сегодня»), выпускаемый с 1991 года по лицензии издательского дома Ziff-Davis Publishing, является одним из первых ИТ-журналов в России. Целевая аудитория издания — профессионалы и квалифицированные пользователи ПК, интересующиеся новейшими трендами в области программных и аппаратных технологий. Изданием учрежден ряд известных в компьютерной индустрии наград, в частности, номинация «Редакция советует», присуждаемая по результатам обзоров и тестов, и награда «Лучший продукт года».

Solveig Multimedia (резидент ОЭЗ «Томск» с 2011 года, входит в группу компаний «Элекард») разрабатывает программное обеспечение для решения сложных задач редактирования видео в таких областях, как цифровое телевидение, видеонаблюдение, фильтрация мультимедийного контента, медицинские исследования и др. Компания работает с 2003 года, ее программные продукты (Video Splitter, HyperCam, Zond 265 и др.) и SDK хорошо известны как среди домашних пользователей, так и среди профессионалов.

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