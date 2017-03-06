«МегаФон» ускоряет сети 3G и 4G в Стрежевом

6 марта 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

В результате перевода базовых станций «МегаФона» в г. Стрежевой на волоконно-оптическую сеть абоненты компании могут пользоваться мобильным Интернетом 3G и 4G до 2-х раз быстрее.

«МегаФон» завершил работы по переводу всех базовых станций в г. Стрежевой на волоконно-оптическую сеть (ВОЛС). Это позволило в 10 раз увеличить пропускную способность каждой базовой станции – со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Благодаря модернизации существенно выросли и средние скорости мобильного Интернета, доступные абонентам компании – в среднем в 1,5-2 раза.

«Если раньше в вечернее время и часы наибольшей нагрузки пользователь нашей сети 4G мог получить и без того высокую скорость 15-20 Мбит/с, то теперь средние скорости доступа в Интернет достигают 40 Мбит/с и выше. Это дает возможность скачать фильм или сериал в 2 раза быстрее, а также позволяет пользоваться нашей сетью еще большему числу горожан», – отметил директор Томского отделения ПАО «МегаФон» Андрей Ким.

Первые базовые станции 4G были построены «МегаФоном» в Стрежевом еще в 2015 году. На сегодняшний день высокоскоростной Интернет полностью охватывает всю территорию города, где проживает свыше 50 тысяч человек. На сеть 4G приходится свыше 20% всего мобильного Интернет-трафика Томской области.

ПАО «МегаФон» — один из ведущих российских операторов связи. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» – признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных, первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и первым в мире запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE-Advanced (4G). Акции «МегаФона» торгуются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже, в каждом случае под тикером «MFON». Дополнительная информация о «МегаФоне» и о предоставляемых продуктах и услугах размещена на сайте megafon.ru.

Тэги/темы: