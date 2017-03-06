Томские ученые нашли растворитель в пиве и загрязнение на пр.Мира и пр.Фрунзе

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2017 // Фото: Tsu.ru

Ученые из лаборатории химической экологии химфака Томского госуниверситета в рамках госзадания разработали новую группу сорбентов на основе силикагеля, способных из объектов окружающей среды выделять токсичные микропримеси даже в условиях очень низкой концентрации, сообщает пресс-служба вуза.

«Высокая эффективность новых сорбентов обусловлена модифицированием их поверхности хелатами металлов – комплексными соединениями, имеющими различный состав и структуру, позволяющими концентрировать, разделять и аналитически определять органические вещества. Отличительными особенностями таких сорбентов являются гидролитическая и термическая устойчивость, отсутствие растворения и набухания, что делает их пригодными для работы с любыми жидкостями», – говорит инженер лаборатории экологической химии ХФ ТГУ Евгения Пахнутова.

Для испытания свойств новых сорбционных материалов химики провели серийные эксперименты, в рамках которых исследовались пробы воды, отобранные из водоемов вблизи крупных промышленных предприятий, пробы снега с улиц Томска и алкогольная продукция разных производителей. Выбор алкогольных напитков в качестве объектов исследования был обусловлен большим количеством отравлений, зафиксированных в России. Например, проверка на содержание органических соединений в пиве выявила в одном из сортов высокую концентрацию этилацетата – бесцветной летучей жидкости с резким запахом, которая применяется в качестве растворителя для лаков, красок.

Анализ с применением новых сорбентов снега с томских улиц, загрязненного выхлопными газами и остатками автомобильного топлива, показал, что на проспектах Фрунзе и Мира количество токсичных веществ превышает предельно допустимое.

«Высокая поглотительная способность хелатсодержащих сорбентов позволяет им улавливать те вещества, которые остаются незаметными для многих видов химического анализа. К примеру, если для изготовления вина использовался виноград, выращенный с внесением в почву пестицидов, новые сорбционные материалы смогут выделить токсины из общего химического состава напитка и сделать их доступными для идентификации», – говорит сотрудник лаборатории экологической химии, аспирантка ХФ ТГУ Жанна Фаустова.

В сообщении отмечается, что сорбенты, созданные томскими учеными, отличаются невысокой стоимостью и простотой производства. В ближайшем будущем исследователи намерены использовать свою разработку для проверки на наличие вредных органических веществ часто используемых предметов – пластиковых стаканчиков, контейнеров для хранения и разогрева пищи, линолеума.

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