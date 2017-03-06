Эксперты прогнозируют подтопление части Томска и ближайших деревень

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Подтопление части Томска и ближайших сел и деревень ожидается в период прохождения паводка на реке Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора ОАО «Томскгеомониторинг» Виктора Льготина.

«В период паводка возможно подтопление низких районов Томска, например в районе улицы Причальной, а также населенных пунктов в поймах малых рек, впадающих в Томь. Подтопление ожидается в Барабинке, Петрово, Черной речке, Аникино», - сказал Виктор Льготин.

Кроме того, по его словам, строительные работы, которые проводятся на реке Ушайка в центре Томска, также могут повлиять на уровень подъема воды в данном районе.

«Процессы вскрытия реки - многофакторные. На них влияют толщина льда и запасы снега, которые выше нормы, уровень воды, а также синоптические условия. В этом году вязкая структура снега, что может снизить эффективность ледовзрывных работ»", - подчеркнул Виктор Льготин.

Глава томского гидрометцентра Николай Васильев сообщил, что среднесуточная температура в марте ожидается на четыре градуса выше нормы, Количество осадков выше нормы на 18 мм, запас снежного покрова в регионе до 162% больше нормы.

По его мнению, данные факторы приведут к ледовым заторам на Томи и Оби, что повлечет подтопление населенных пунктов.

В свою очередь председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской области Валерий Уйманов сообщил, что на противопаводковые работы в 2017 году выделено 20 млн руб., которые будут направлены, в том числе на ледовзрывные работы и авиамониторинг.

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