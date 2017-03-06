Тысячи томичей стали жертвами «разводов» в Instagram (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2017 // Фото: Instagram.com

В Томске участились случаи появления в Instagram «фейковых» аккаунтов магазинов модной одежды.

Так, в эти выходные редакции Томского Обзора попалось сразу несколько таких «фейков», среди которых аккаунт якобы открывающегося в Томске магазина «Calvin Klein», «H&M» (@hm.tomsk) и уже удаленный «Gloria Jeans».

Пользователям предлагается подписаться на профиль "магазина", сделать скриншот его страницы и выложить к себе в Instagram и получить за это сертификат на определенную сумму. Простой подсчет - сертификаты на 2-3 тысячи обещают первым 6 или 8 тысячам подписчиков - позволяет прикинуть предполагаемую сумму затрат на поощрение подписчиков - более 20 млн. рублей. После набора определенного количества подписчиков аккаунты, вероятнее всего, переименовываются и используются для продвижения совсем других товаров или услуг.

В администрации томского магазина «H&M» редакции подтвердили «фейковость» профиля.

«Да, это фейк. За время нашего существования, а это три года, подобные случаи происходили раз пять. Примерно раз в полгода», — сообщила сотрудница администрации магазина.

Редакция Томского Обзора настоятельно рекомендует томичам не попадаться на уловки мошенников.

Фото: Instagram.com

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