Томский путешественник собирает средства на фильм о поисках формулы счастья (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2017 // Фото: Boomstarter.ru

Известный томский путешественник, мастер спорта, обладатель 7 мировых рекордов в области путешествий и экстремальных видов спорта, ученый, писатель, первый заместитель председателя Томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский начал сбор средств на съемку документального фильма о королевстве Бутан.

«За более чем 40-летнюю историю путешествий, совершенных в разных уголках мира, мной был проведен ряд исследований и наблюдений. Одно из последних - в Королевстве Бутан оформило понимание о том, что счастье не зависит от уровня благосостояния, а в значительной мере определяется восприятием мира, основанном на соответствующем воспитании», — сообщает путешественник на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Идея оформить результаты экспедиции в документальный фильм появилась у Евгения Ковалевского как логическое завершение проекта. За несколько месяцев странствий им был накоплен материал для будущей научно-популярной книги, богатейший фото и видео материал, фиксирующий быт и мироустройство бутанцев, посещение уникальных уголков, встречи с руководством страны, бедняками, обычными жителями и туристами. В результате экспедиции Евгений Ковалевский пришел к весьма неординарным ответам на вопрос, почему одна из самых бедных стран мира является самой счастливой.

На сегодняшний момент отснят большой материал в рамках экспедиции «Королевство Бутан 2016 г.». Живоносные ландшафты, красивейшие буддийские храмы, памятники, колоритный быт местных жителей, любопытнейшие интервью о счастье как с бедняками, так и с руководством страны. Продашн команда фильма запланировала ряд досъемок: интервью с известными учеными-психологами, изучающими счастье, большое интервью с Евгением Ковалевским.

Для создания фильма необходимо собрать 90 тыс. рублей. Эта сумма позволит сделать захватывающий научно-популярный фильм с любопытной историей, красочным визуальным рядом и качественным звуком. В случае успеха фильм будет завершен до конца мая 2017 года. Тогда же и состоится его премьера.

Поддержать проект можно на платформе Boomstarter.

Видео: Boomstarter

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