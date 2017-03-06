«Томь» не смогла погасить долг, из-за которого арестовали одно из зданий клуба

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Судебные приставы не сняли арест за долги по налоговым платежам с административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

По данным ведомства, клуб перечислил в счет погашения налоговых платежей 30 млн рублей.

«Перечисленных средств оказалось недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент оплаты составляла 32 млн рублей. Также "Томь" должна была внести исполнительский сбор 2,6 млн рублей за неоплату задолженности в добровольный срок», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, из налоговой инспекции поступил новый исполнительный документ о взыскании с клуба еще 14 млн рублей, а также взыскании страховых взносов на сумму 22 млн рублей.

Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 млн рублей.

Пресс-служба добавляет, что арест с арестованного административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга.

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности с 2016 года - игроки и персонал не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. Общая сумма долга составляет около 460 млн рублей.

В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года. Из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце февраля «Томь» получила 200 млн рублей спонсорской помощи от «Газпром нефти» на погашение задолженностей.

По итогам 18 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками. В последней встрече с «Ростовом» томская команда проиграла со счетом 6:0.

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