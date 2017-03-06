Росводресурсы хотят углубить русло Томи и «подрезать» два острова, если потребуется

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Верхнее-Обское управление федерального агентства водных ресурсов готовит обоснование финансирования проекта по изменению русла реки Томь в границах Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замначальника управления Галину Мершину.

По ее данным, в последнее время на Томи в черте Томска прекратилась добыча гравия, в связи с чем с 2015 года высота дна в местах ледовых заторов повысилась на 1 м. В настоящее время расчистка дна реки ведется лишь с севера до речного вокзала.

«Сегодня решается вопрос, как привлечь бюджетные средства для увеличения пропускной способности реки Томь. Для этого будет разработан проект вместе с моделированием, как поведет себя русло реки при вмешательстве в него. Если мы сможем доказать, насколько увеличится пропускная способность Томи и сколько человек "выпадет" из зоны затопления (в период паводка - прим.ред.), то проект, как ожидается, будет готов к 2020 году», - сказала Галина Мершина.

Она уточнила, что на создание проекта необходимо до 10 млн рублей.

«Пока сложно оценить, какие именно работы и в каком объеме необходимо провести, но визуальная картина, которую можно наблюдать в районе южного коммунального моста, говорит о том, что, потребуются где-то дноуглубительные работы, где-то "подрезка" островов Боярский и Собачий», - пояснила Галина Мершина.

Она добавила, что непринятие мер по корректировке русла Томи в течение ближайших четырех лет может привести к серьезному осложнению паводковой ситуации в черте Томска.

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