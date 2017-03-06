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Томский художник собрали почти 130 тыс.рублей на мультфильм для взрослых

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Проект томского художника Артёма Карсакова - мультфильм для взрослых «Курьер» собрал 129 256 рублей на краудфандинговой платформе Planeta.

Деньгами поделились 217 человек. До «несгораемой» суммы осталось собрать еще 46 тыс. рублей. В очередном обращении автор отмечает, что в разработке находится второй аниматик — грубая версия задуманного материала, выпуск которого намечен на март. Также Артём Карсаков добавляет, что сроки сбора средств, возможно, будут продлены. В данный момент до конца кампании осталось 5 дней. Всего автор планирует собрать 350 тыс.рублей.

Напомним, томский художник Артём Карсаков собирает средства на мультфильм для взрослых «Курьер». В центре сюжета молодой разгильдяй, который устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину.

По задумке автора, мультфильм соединит в себе атмосферу «Мертвеца» Джармуша и сказок Хаяо Миядзаки. Также там будет присутствовать сюрреализм и юмором, как в старых советских мультфильмах («Ух, ты, говорящая рыба!», «Падал прошлогодний снег», «Смех и горе у бела моря»).

Подробнее о проекте можно узнать в нашем материале.

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