Десятки стихийно хранящихся судов могут «пойти» вместе с ледоходом на реке Томь в черте Томска

6 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Стихийные пункты отстоя водных судов образовались на реке Томь в черте Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в холдинг "Сибирский центр логистики", СЦЛ) Сергея Ведерникова.

«Флот "Томской судоходной компании" находится в плановых отстойных пунктах, но вокруг нас, как выше, так и ниже по течению Томи, есть ряд пунктов отстоя флота, которые возникли стихийно, и мы не можем гарантировать, что этот флот не пойдет вместе со льдом (в период паводка - прим.ред.)», - сказал Сергей Ведерников.

Он уточнил, что в черте Томска на Томи образовалось порядка десяти стихийных пунктов отстоя, в которых находятся десятки судов.

В свою очередь председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской области Валерий Уйманов сообщил на совещании, что необходимо начать переговоры с собственниками судов, так как в предыдущие годы «были прецеденты, когда в период ледохода возникали угрозы коммунальному мосту и потери материальных ценностей».

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