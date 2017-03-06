В Томске двое мужчин пытались передать в колонию телефоны с помощью квадрокоптера

В ночь на субботу, 4 марта, в Томске сотрудники ИК-3 задержали двух мужчин, которые с помощью квадрокоптера пытались переправить на территорию режимного объекта мобильные телефоны, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Мужчин 22 и 26 лет задержали в 3.30. Один из них, ранее судимый за кражи и освободившийся в январе этого года, с помощью пульта направлял квадрокоптер.

«К летательному аппарату был примотан скотчем сотовый телефон. При досмотре у второго молодого человека были обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, три сим-карты», — говорится в сообщении.

Запрещенные предметы предназначались заключенным, с которыми отбывал наказание владелец квадрокоптера.

В этот же день в 23.13 возле этой же колонии были задержаны еще трое томичей: 34, 22 и 19 лет. Они пытались перебросить в колонию, через основное заграждение, 5 мобильных телефонов, 2 сим-карты и зарядных устройства.

Всем правонарушителям грозит административная ответственность.

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