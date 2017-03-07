Выставочный комплекс РЖД будет работать на станции Томск-2

7 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», который прибыл в Томске сегодня, 7 марта, будет работать на станции Томск-2, а не Томск-1, как сообщалось ранее.

Напомним, в составе передвижного комплекса 12 вагонов, в том числе 9 выставочных, в каждом из которых представлены тематические экспозиции, посвященные истории становления и развития российских железных дорог, демонстрирующие современные железнодорожные проекты и технологии в области инновационного развития, управления процессами перевозок, энергосбережения и энергоэффективности, молодежной и кадровой политики. Также в комплексе представлены разнообразные модели современного подвижного состава, объектов инфраструктуры и другие.

Экскурсии для посетителей проводятся с 10:00 до 19:00 по местному времени, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Стоимость входного билета – 70 рублей. Для пенсионеров, детей и студентов вход бесплатный.

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