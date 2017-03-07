Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Томске

7 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томские следователи проводят проверку по факту гибели трех человек, в том числе и ребенка, при пожаре, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ГУ МЧС, пожар произошел вчера в 20.35, 6 марта, в одноэтажном бревенчатом жилом доме по ул.Омская.

«При его ликвидации были обнаружены тела мужчины и женщины, а также из горящего дома был спасен малолетний ребенок, который, однако, скончался в машине «скорой помощи», — говорится в сообщении.

В результате пожара также сгорела обрешетка крыши летней кухни и жилого дома, выгорели стены летней кухни, в доме выгорела комната 2х2 метра. Общая площадь пожара составила 76 кв.метров.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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