Томичи могут подать заявку на подключение к газу через интернет

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Компания «Газпром газораспределение Томск» ввела в работу новый электронный сервис, через который можно подать заявку на комплекс услуг для подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения. Онлайн-заявка «Комплекс услуг для физических лиц за 14 рабочих дней» размещена на сайте компании.

Новый формат позволяет потребителю через интернет оформить заявку на комплекс услуг для подключения к сети газораспределения и предоставить копии необходимых документов в электронном виде, не посещая офис газораспределительной организации. Условиями для оформления комплексной заявки является наличие кранового узла распределительного газопровода на границе земельного участка и правоустанавливающих документов на дом, а также готовность заявителя получить сразу весь пакет услуг по газификации «под ключ» за максимально короткие сроки.

Отправленная через интернет заявка регистрируется, и дальнейшее общение заявителя со специалистами газораспределительной организации происходит по телефону или электронной почте. Используя предоставленные потребителем данные и документы, специалисты готовят технические условия на подключение, все необходимые договоры, проект газоснабжения, предварительную калькуляцию стоимости работ, после чего выезжают на объект. Весь процесс от регистрации заявки до пусконаладочных работ занимает 14 рабочих дней.

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