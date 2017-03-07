В Северске водитель маршрутки зажал ногу подростку

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 6 марта, в Северске 15-летний подросток оказался зажат дверям маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 18.35 на ул.Победы. По предварительным данным, 55-летний водитель маршрутки №29 перед началом движения не убедился в безопасности и, закрывая двери, зажал ногу садившегося в транспортное средство пассажира. После автобус начал движение.

«Поинтересовавшись состоянием здоровья 15-летнего подростка-пассажира, водитель место происшествия оставил и продолжил движение по маршруту», - говорится в сообщении.

Позже молодой человек обратился за медицинской помощью. После врачебного осмотра и оказания ему разовой медицинской помощи, подростка отпустили домой.

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