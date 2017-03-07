В Томске задержали иностранца, который знакомился с женщинами и обворовывал их

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали гражданина иностранного государства, подозреваемого в серии краж ювелирных изделий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 40-летний мужчина знакомился с потерпевшими на сайтах знакомств. Женщины приглашали его в гости, где он воровал ювелирные изделия, а похищенное сдавал в ломбард.

«Познакомившись, таким образом, с одной из женщин, проживающей в Томске, подозреваемый похитил из ее квартиры золотые цепочку, кулон и бусы на сумму около 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Полицейские также установили, что мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению, которое он совершил в Томском районе, когда был со своей очередной знакомой в гостях у ее подруги. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, подозреваемый похитил золотые изделия, и также сдал в ломбард, выручив порядка 80 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято сотрудниками полиции и будет передано законным владелицам.

По данному факту возбуждены 2 уголовных дела по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство.

Женщин, пострадавших от действий подозреваемого, просят просят обратиться в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Томску, расположенную по адресу: город Томск, улица Вокзальная, 4, а также по телефонам 8(3822) 49-90-22 или 02 (с сотового 102).

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