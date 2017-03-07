Более 3 тыс. зрителей посетили Фестиваль научного кино в Томске

7 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

С 1 по 5 марта все желающие жители и гости Томска и Северска могли стать участниками Фестиваля актуального научного кино ФАНК. За 5 дней Фестиваль посетило более трех тысяч человек, сообщают организаторы.

Программа Фестиваля включила в себя лучшие фильмы о науке, технологиях, легендарных ученых и изобретателей. Всего за пять дней жители и гости Томска и Северска увидели 11 полнометражных фильмов, представленных кинематографистами Норвегии, Израиля, США, Австралии, Франции, Великобритании. Все фильмы – участники и победители крупнейших международных кинофестивалей, признанные мировым экспертным киносообществом. Что такое счастье и как его измерить, что на самом деле означает состав «здоровых» на первый взгляд продуктов, куда продвинулась современная химия и какие ранее неизвестные свойства материалов сегодня применяются в разных областях, почему современные ученые не теряют надежды создать глобальный искусственный интеллект, как атомная энергия превратилась из глобальной опасности в «надежду» спасти миллионы людей от нищеты – это лишь немногая часть вопросов, затронутых в фильмах Фестиваля актуального научного кино. После каждого кинопоказа зрители могли принять участие в дискуссиях со специально приглашенными экспертами – психологами, космическими инженерами, химиками, биологами, специалистами в области робототехники и вместе с ними найти ответы на интересующие их вопросы. Помимо кинопоказов участники ФАНК смогли посетить лекции, мастер-классы и научные ток-шоу.

Необычным форматом для участников Фестиваля стало креативное утро в одной из городских кофеен, где известный ученый, сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев прочитал интерактивную лекцию «Сколько стоит планета? Пять способов оценки стоимости окружающей среды». Также состоялось научно-популярное ток-шоу «Разберем на атомы», основателем которого является директор ИЦАЭ Новосибирск Кирилл Логинов. Именно он провел для томичей ток-шоу на тему «Куда приводят мечты?». Вместе с горожанами на этот вопрос отвечали психолог, космический инженер и путешественник-кинематогрофист.

Всего за пять дней в Томске и Северске состоялись 19 кинопоказов и 12 дополнительных научно-популярных мероприятий (лекции, мастер-классы, ток-шоу и игры). После каждого кинопоказа зрители могли поставить оценку фильму. По итогам Фестиваля приз зрительских симпатий получил фильм «Вермеер Тима», повествующий о том, как изобретатель из Техаса Тим Дженсон пытается разгадать одну из интереснейших загадок истории искусств – как художник Ян Вермеер мог создавать настолько реалистичные полотна.

Основными площадками ФАНК в Томске стали Томская областная библиотека им. А.С.Пушкина, Томский планетарий, Кванториум, ЗЦ «Аэлита», а также томские университеты – Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Сибирский государственный медицинский университет.

Фестиваль прошел при поддержке компании СИБУР и Сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) ГК «Росатом»

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