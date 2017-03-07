В Томске разрабатывают браслет, напоминающий о приеме лекарств

Томский Обзор / Фото: 7 марта 2017 // Фото: News.tpu.ru

Второкурсники Томского политеха, разрабатывают «умный» браслет «PillBand», с помощью которого пациент не забудет принять зачастую жизненно необходимые лекарства, сообщает пресс-служба вуза.

«Умный» браслет разрабатывают студенты Физико-технического института ТПУ Евгений Суханов, Владимир Елькин, Юлия Минина и студент Энергетического института ТПУ Кирилл Чеботарев.

«По статистике ежедневно на нашей планете умирает около 10 тыс. человек по причине того, что они не смогли выпить таблетку в определенное время. Заболевания и ситуации бывают разные. У кого-то под рукой может не оказаться препарата или же человек просто забудет его принять. Тем более это актуально для людей, заболевания которых связаны с забывчивостью или частичными потерями памяти. Таким пациентам особенно трудно следить за приемом лекарств самостоятельно. Чтобы решить эту проблему, мы решили создать браслет, который позволит человеку всегда иметь доступ к нужному препарату, а забывчивых людей оповестит о том, что им требуется принять лекарство, — рассказывает Евгений Суханов.

Работает браслет следующим образом: человек заранее помещает в его ячейки таблетки и выставляет в настройках устройства время их приема. В нужное время звучит сигнал, и человек самостоятельно забирает таблетку из ячейки. Отключается звуковой сигнал автоматически.

«Предусмотрена также и версия без электронной начинки. Она предназначена, прежде всего, для тех случаев, когда человеку может стать неожиданно плохо. С помощью нашего браслета он сможет быстро и самостоятельно достать лекарство и принять его — механизм открытия и закрытия браслета очень простой», — добавляет Владимир Елькин.

На сегодняшний день студентами уже создан опытный образец «умного» браслета. Сейчас политехники работают над созданием первого прототипа устройства.

Ребята отмечают, что на международном рынке прямые аналоги такому «умному» браслету есть, однако у них имеются определенные недостатки, которых не будет в отечественной версии устройства. Так, например, одной из главных проблем зарубежных браслетов является то, что они рассчитаны под небольшие таблетки определенного диаметра.

«Самая большая таблетка, которая поместится в зарубежные аналоги нашего браслета — это таблетка «Аспирина». Таблетки большего диаметра или капсулы в такой браслет уже не войдут по размеру. Наша разработка предусматривает, что лекарства могут быть разных форм. Кроме этого, зарубежные аналоги перед приемом препарата сначала надо снять с руки, в то время как наш браслет все время остается на руке пациента. А значит, он его не выронит, не потеряет, не поломает ненароком», — отмечает Кирилл Чеботарев.

Консультируют студентов ТПУ ученые и медики одного из лучших университетов Москвы. Недавно разработка политехников заняла третье место в секции LifeScience федерального акселератора технологических стартапов GenerationS. На реализацию своей разработки студенты ТПУ получили 150 тыс. рублей. Полученные деньги, говорят авторы, будут потрачены на дальнейшую доработку «умного» браслета и его последующую коммерциализацию.

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