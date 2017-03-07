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Депутаты Гордумы попросили прокурора Томска взять под личный контроль работу УК по уборке снега

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Депутаты Думы города Томска в ходе сегодняшнего 19-го собрания обратились в прокуратуру города с просьбой взять под контроль работу управляющих компаний по уборке снега и льда с крыш жилых домов.

— К сожалению, в нынешнем году не удалось избежать трагедий. Снег унес две жизни, несколько человек находятся в больнице. Из-за халатности обслуживающих жилищный фонд организаций страдают люди. Исправить случившееся уже нельзя, но мы, несомненно, в состоянии не допустить подобного в будущем, — отметил в своем выступлении председатель Гордумы Сергей Панов.

Он напомнил, что городские депутаты проводят регулярные инспекции качества уборки крыш от снега и наледи на своих округах. Адреса для выезда были выбраны исходя из обращений томичей, поступивших в Думу. Как показала проверка, на крышах целого ряда домов — по ул. Иркутский тракт, 41, 43, 45, по ул. Татарская, 3, — скопилось большое количество снега и льда, что представляет реальную угрозу для пешеходов. При этом районные администрации знают о проблемных участках, но не имеют инструментов давления на обслуживающие организации.

— За прошедшие с объезда шесть дней ситуация по этим адресам не изменилась, — подчеркнул председатель. — Управляющие компании наплевательски относятся к своим обязанностям. Поэтому мои слова я прошу считать официальным обращением в прокуратуру города. Ввиду высокой актуальности проблемы прошу также прокурора города взять это дело под личный контроль.

Сергей Панов напомнил, что депутатами городской думы были предложены законодательные инициативы по внесению изменений в региональный Кодекс административных правонарушений. В частности, речь идет о выставлении штрафа за ненадлежащую уборку снега — для юридических лиц его размер может составить от 50 до 100 тысяч рублей. Инициатива была поддержана в областной Думе.

— Пока же изменения областного КоАП не вступили в силу, обращаюсь к представителям городской и районных администраций, лично к мэру Томска с предложением в особо опасных ситуациях, когда нет возможности оперативно решить вопрос с собственниками или УК, принимать экстренные меры. Вплоть до введения режима ЧС на локальной территории — двое погибших являются более чем достаточным основанием для этого.

Важным остается вопрос и подготовки к предстоящему паводку. При февральской корректировке бюджета городская Дума выделила районным администрациям 14,7 млн рублей дополнительно на вывоз снега с опасных зон.

— В ситуации возможного половодья очень важна скоординированность действий региональных, муниципальных и районных властей, всех специальных служб. Как нас заверили представители администрации Томска, для разных вариантов развития событий составлены подробные планы действий. Постоянно ведется мониторинг обстановки, — отметил Сергей Панов. Он также предложил депутатам проконтролировать ход уборки снега с территорий возможного подтопления и учреждений соцсферы и в ближайшее время провести объезд.

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