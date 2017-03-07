У жительницы Томска в Новосибирске изъяли полкилограмма героина

7 марта 2017 / Томский Обзор

Новосибирские полицейские задержали 54-летнюю жительницу Томска, которая подозревается в покушении на сбыт героина в крупном размере, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«Наркокурьер, передвигавшаяся на такси в сторону Томска и вышедшая на некоторое время из автомобиля, была задержана сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра полицейские изъяли у подозреваемой спрятанный под одеждой полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области показали, что это героин общей массой 500 граммов.

По версии оперативников, задержанная приобрела в Новосибирске партию героина для сбыта в Томской области.

Отмечается, что ранее женщина уже была судима за незаконный оборот наркотиков и участие в организованном преступном сообществе. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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