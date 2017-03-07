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Томск получит 220 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

Томские новости, Дороги, Городское благоустройство, Дума Томска бюджет ремонт дорог федеральные средства Томск получит 220 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

Томск получит 220 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Об этом на сегодняшнем 19-м заседании Думы города Томска сообщила начальник департамента финансов городской администрации Ирина Ярцева.

— Буквально вчера получили уведомление о выделении этой из федерального бюджета. Таким образом на ремонт дорог в этом году заложено порядка 600 млн рублей. Эти изменения учтены в проекте бюджета на 2017 год, - отметила начальник департамента.

В основном уточнения городского бюджета, по ее словам, связаны с увеличением межбюджетных трансфертов.

— В итоге мы увеличиваем на 1 млрд 628 млн рублей. Самые большие суммы – это выделение федеральных средств на строительство школы. Также большие суммы представлены по дорожным картам, и предусматривают увеличение заработной платы педагогам как дошкольных образовательных учреждений, так и педагогам общеобразовательных организаций.

Депутаты Гордумы поддержали изменения в бюджет-2017 Томска. На данный момент утвержденный общий объем доходов составляет 12 077 347,8 тыс. рублей, общий объем расходов - 12 733 409,7 тыс рублей. Дефицит бюджета составляет 656 061,9 тыс. рублей.

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