Томск получит 220 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог

7 марта 2017 / Партнерский материал / Фото: Роман Сусленко

Томск получит 220 млн рублей из федерального бюджета на ремонт дорог. Об этом на сегодняшнем 19-м заседании Думы города Томска сообщила начальник департамента финансов городской администрации Ирина Ярцева.

— Буквально вчера получили уведомление о выделении этой из федерального бюджета. Таким образом на ремонт дорог в этом году заложено порядка 600 млн рублей. Эти изменения учтены в проекте бюджета на 2017 год, - отметила начальник департамента.

В основном уточнения городского бюджета, по ее словам, связаны с увеличением межбюджетных трансфертов.

— В итоге мы увеличиваем на 1 млрд 628 млн рублей. Самые большие суммы – это выделение федеральных средств на строительство школы. Также большие суммы представлены по дорожным картам, и предусматривают увеличение заработной платы педагогам как дошкольных образовательных учреждений, так и педагогам общеобразовательных организаций.

Депутаты Гордумы поддержали изменения в бюджет-2017 Томска. На данный момент утвержденный общий объем доходов составляет 12 077 347,8 тыс. рублей, общий объем расходов - 12 733 409,7 тыс рублей. Дефицит бюджета составляет 656 061,9 тыс. рублей.

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