Неисправность проводки могла привести к пожару в Томске, где погибли три человека

7 марта 2017 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек, в том числе и ребенка, в пожаре, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Напомним, пожар в деревянном доме произошел вечером 6 марта. При его ликвидации пожарные обнаружили тела мужчины и женщины, а также спасли из огня трехлетнего мальчика, который скончался в машине «скорой». Установлено, что погибшие являлись семьей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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