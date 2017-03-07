Солист Bad Boys Blue, попавший в ДТП по пути на концерт в Томске, останется в Сибири до субботы

7 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Фрагмент афиши концерта в Томске

Врачи рекомендовали остаться в медучреждении солисту популярной группы Bad Boys Blue Джону МакИнерни, который был госпитализирован в Томске после ДТП на новосибирской трассе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на менеджера музыканта Тараса Волковинского.

«По результатам обследования врачи рекомендовали Джону остаться в больнице еще на пять дней, включая сегодняшний, чтобы избежать осложнений при транспортировке. Поэтому мы останемся в Томске до субботы», — сказал Тарас Волковинский.

По его словам, из-за перелома бедра Джон МакИнерни вынужден отменить тур по Вьетнаму, в рамках которого должно было состояться четыре концерта.

«Тур должен был начаться сегодня и пройти до конца недели. Джон, конечно, расстроен из-за отмены концертов», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, 4 марта лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск, автомобиль, в котором ехал певец, врезался в стоявший на дороге грузовик. В результате музыкант получил перелом бедра, его доставили в одну из больниц Томска. Из-за травмы Джон МакИнерни не смог принять участие в томском концерте. Изначально музыкант должен был утром 6 марта через Москву вылететь в Варшаву, однако медики решили обследовать его перед вылетом.

Bad Boys Blue — евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году, которая за свою историю выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран мира.

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