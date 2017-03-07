Томские программисты вошли в десятку лучших на международных соревнованиях

Команда факультета прикладной математики и кибернетики Томского госуниверситета SiBears вошла в десятку лучших команд на международных хакерских соревнованиях iCTF 2017, собравших более 300 студенческих и профессиональных команд со всего мира, сообщает пресс-служба вуза.

iCTF – престижные международные соревнования по защите информации, с 2005 года их организует Университет Санта-Барбары (Калифорния). Они проводятся по модели Capture The Flag («Захват флага»). Участникам необходимо найти уязвимости в сервисах, создать атакующие программы (эксплойты) для найденных уязвимостей и атаковать противников с их помощью.

Ранее iCTF проводился только среди университетских команд, однако в этом году ограничение на участие было снято. В связи с этим команды могли сыграть как в восьмичасовом студенческом зачете, так и в общем, который длился ровно сутки.

«Мы сразу решили поиграть во «взрослом» зачете, полные 24 часа. По томскому времени соревнования начались в 01:00, и нам, конечно, пришлось нелегко. Кроме того, с нашей стороны «воевали» всего семь игроков, в то время как другие команды были гораздо многочисленнее», – говорит капитан SiBears Олег Брославский.

SiBears стали пятыми в студенческом зачете, разделив топ с командами из России, Украины, Австрии и Германии. А в течение следующих 16 часов хакерам из ТГУ удалось закрепиться на восьмом месте общего зачета.

«Такие соревнования невероятно важны для подготовки не только специалистов по компьютерной безопасности, но и в целом специалистов IT-области. Такие соревнования в стрессовой ситуации тренируют все навыки, необходимые IT-специалистам в реальной работе. Кому-то приходится администрировать сеть, кому-то – исследовать сервисы на уязвимости, и все это нужно делать быстро и слаженно», – отмечает Олег Брославский.

В сообщении отмечается, что многие из студентов-участников команды SiBears уже являются сотрудниками престижных IT-компаний, среди которых – Google, «Доктор Веб» и Positive Technologies.

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