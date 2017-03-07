Томск попал в число городов-участников первого национального архитектурного конкурса

Сегодня, 7 марта, стартовал первый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств в 15 городах России, в число которых вошел и Томск, сообщается на сайте организаторов.

По словам директора КБ «Стрелка» Дениса Леонтьева, конкурс, прежде всего, направлен на возможность проявить себя региональным архитекторам, которые «должны составить конкуренцию столичным архитекторам».

Площадки под благоустройство выбраны в результате интервью с горожанами и исследований активности пользователей социальных сетей: эксперты изучали, какие точки в городе фотографируют чаще других, а на совещаниях с местными администрациями принималось финальное решение о выборе территорий. В каждом городе согласованы пространства, которые больше других любят горожане и туристы и которым необходимо качественное обновление. Это улицы, площади, парки и набережные, в среднем площадь объектов составляет 7 гектаров.

Сумма призового фонда, выделенного на конкурс в рамках Программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка», — 12 000 000 рублей. В каждом городе финалист, предложивший лучшую, по мнению жюри, концепцию развития общественного пространства, получает вознаграждение в 400 000 рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. За второе и третье место победители получают денежные призы в размере 300 000 и 100 000 рублей соответственно. Победитель определяется в ходе голосования жюри, в которое входят представители Минстроя и АИЖК, региональных администраций и местных экспертных сообществ.

«Конкурс поможет городам стать современнее и подчеркнет их индивидуальность, что не только даст положительный экономический эффект, но и повысит уровень комфорта повседневной жизни в регионах», — отметил на пресс-конференции Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ.

Помимо Томска в конкурсе участвуют Астрахань, Владимир, Владикавказ, Волгоград, Ижевск, Калуга, Кемерово, Липецк, Ставрополь, Рязань, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск.

Прием конкурсных предложений заканчивается 18 апреля, а 28 апреля на официальном сайте конкурса объявят победителей. Там же можно найти условия участия, техническое задание на каждую территорию, список жюри и другие подробности.

Все проекты будут показаны на выставке в рамках программы форума «Среда для жизни. Квартира и город», который пройдёт в Саратове с 13 по 15 мая. Воплощением разработанных проектов в жизнь займутся администрации городов.

Конкурс проходит при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации и организован АИЖК и КБ «Стрелка».

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