Томичей приглашают поделиться идеями по созданию новых общественных пространств

9 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Томичей приглашают высказать предложения по обустройству новых общественных пространств, сообщает пресс-служба городской администрации.

Опрос мнения горожан проводит администрация Советского района. Он размещен на сайте мэрии.

«До конца апреля мы ждем от жителей города мнений, где на территории Советского района должны появиться новые скверы, аллеи, зоны отдыха. Пожелания томичей будут учтены в программе развития районных общественных пространств до 2020 года», - отметила и.о. главы администрации Советского района Оксана Рубцова.

Напомним, в 2016 году открылись несколько новых общественных пространств на территории Советского района: обустроен бульвар с фонтаном по пер. Плеханова, завершена реконструкция площади Батенькова, продолжились работы по благоустройству «Сквера дружбы» (ул. Сибирская, 102/1), «Сквера любви и согласия» (пр. Фрунзе, 65), сквера на прилегающей территории ООО «Томская нефть» (ул. Петропавловская, 4). Выполнено благоустройство и установлены скамейки в аллее вдоль ул. Новгородская (пр. Фрунзе, 98/1).

В 2017 году работы будут продолжены. Новые скверы появятся по адресам пр. Комсомольский, 63а, ул. Шевченко, 38, и пр. Ленина, 70.

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