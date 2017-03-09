Tomsk Startup Day: сегодня последний день регистрации

9 марта 2017 / Партнерский материал

На следующей неделе, 18 марта, в Томске пройдет Tomsk Startup Day, который соберет на одной площадке основателей стартапов, инвесторов, бизнес-ангелов, представителей успешных интернет-компаний и профильных организаций. Организаторы конференции — Фонд развития интернет-инициатив и Томский государственный университет.

Сегодня — последний день регистрации на Tomsk Startup Day. Участие бесплатное, регистрация обязательна. Подать заявку на участие можно здесь.

Место и время Tomsk Startup Day: 18 марта (суббота), начало в 10:00, пр.Ленина 36 (главный корпус ТГУ), Центр культуры, 3 этаж.

Участники Tomsk Startup Day смогут презентовать свой стартап на главной сцене (200+ человек) и привлечь инвестиции. В программе — кейсы и лучшие практики от лидеров рынка: спикеров из ФРИИ, финского акселератора Startup Sauna, выпускников Акселератора ФРИИ и других успешных предпринимателей; полезные воркшопы, тренинги и кейсы от практиков; экспертная сессия и индивидуальные консультации для предпринимателей.

Перед участниками Tomsk Startup Day выступят:

— Роман Малахов, Bombsquare, директор «10 советов начинающим предпринимателям». За плечами Романа не один ИТ-проект, на которые он умеет привлекать деньги как отечественных, так и зарубежных инвесторов. 18 марта он хочет дать стартапам ряд «вредных» советов из собственного опыта.

— Сергей Пахандрин, основатель сервиса Вкармане. «Путь от идеи до продажи стартапа или как продать стартап банку Тинькофф». А вы знали, что стартапрам из нашего славного города удалось продать свой проект Тинькову? Хотит узнать как? Сергей расскажет о своем пути от основания проекта Вкармане до его продажи.

— Дмитрий Стародубцев, председатель совета директоров группы компаний DI Group. «IoT как надо: от колеса до теслы». Работаете над железным проектом? Тогда вам очень пригодится опыт компании DI Group, которые точно знаю как сделать IoT проект успешным.

— Алексей Кистенев, директор и основатель Interweb.ru. «Чат-боты и мессенджеры: наш путь из Telegram в Slack». В чем особенности работы с мессенджерами, как монетизировать ботов, как работать с аудиторией Slack. Это и многое другое в выступлении Алексея.

— Михаил Бакланов, основатель Zoom TV. «Как зарабатывать на Smart TV». Все мы хотим потреблять качественный контент не только в интернете, но и по телевизору. А можно ли на этом заработать? Можно! Как конкретно это сделать, расскажет Михаил 18 марта.

С вариантами участия и подробной программой Tomsk Startup Day можно ознакомиться на сайте конференции. По результатам питчей и экспертной сессии ваш проект может быть приглашен:

в Акселератор ФРИИ — интенсивная 3х-месячная программа по ускоренному развиитю ИТ компаний с инвестициями 2,1 миллиона рублей;

в Заочный Акселетатор ФРИИ - двухмесячная бесплатная программа для стартапов для подгтовки к Акселератору ФРИИ;

получить памятные призы от ФРИИ.

Томский Обзор выступает информационным партнером мероприятия.

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