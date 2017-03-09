Женщина-водитель сбила на переходе 12-летнюю девочку в Северске

Томский Обзор / Фото: 9 марта 2017 // Фото: gibdd.ru

В Северске женщина-водитель сбила на пешеходном переходе 12-летнюю девочку, сообщает региональное Управление ГИБДД.

ДТП произошло в среду, 8 марта, в 14.15 на проспекте Коммунистическом, 117 а. Здесь автомобиль Toyota Hiase, под управлением 38-летней женщины, совершил наезд на ребенка. 12-летняя девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами ребенок доставлен в больницу.



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