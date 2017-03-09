Более сотни жителей Томской области стали жертвами подставной московской фирмы

Томский Обзор / Фото: 9 марта 2017 // Фото: pixabay.com

Полицейские разыскивают руководителей московской организации, которая, открыв филиалы в нескольких регионах Сибири, принимала и не возвращала вклады от населения, рассказала начальник отдела следственного управления УМВД по Томской области Елена Панфилова в четверг на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь», сообщает агенство.

«Поступили заявления от 130 жителей Томской области, сообщивших о мошенничестве. Удалось установить, что московская компания, не имеющая лицензии Центробанка на осуществление банковской деятельности и оформленная на лицо без определенного места жительства, принимала вклады от населения, после чего «растворялась», — сказала Елена Панфилова.

По ее данным, только в Томской области ущерб от действий мошенников составил более 26 млн рублей.

«Филилалы данной организации были также в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, жертвами мошенников стали сотни людей. Проблема состоит в том, что общение жертв с мошенниками осуществлялось через интернет, документы передавались по электронной почте», — уточнила Панфилова.

Она добавила, что полицейским удалось установить личность учредителя организации, сейчас ведется его розыск, а по факту преступных действий возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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