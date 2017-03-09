Фотоподробности: передвижной выставочный комплекс РЖД в Томске

9 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В течение двух дней в Томске работал передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД».

Открытие комплекса состоялось еще в августе 2011 года, он постоянно перемещается из одного города в другой. В составе комплекса 12 вагонов, 9 из которых — выставочные. В каждом из них представлены тематические экспозиции, посвященные истории становления и развития российских железных дорог.

В комплексе представлены разнообразные модели старых и современных поездов («Сапсан», «Allegro» и другие); макеты объектов инфраструктуры, разнообразные устройства (как, например, тренажер вождения локомобиля КAMAZ); рабочие места дежурных по станции, связистов, диспетчеров и многое другое (вплоть до осколка Челябинского метеорита).

Отдельный вагон посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: здесь смоделированы переправа через Неву в блокадном Ленинграде, освобождение Витебска и восстановление его железнодорожного моста.

Фото: Вероника Белецкая

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