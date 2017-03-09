Томичей приглашают принять участие в массовом лыжном забеге и покататься на собачьих упряжках

9 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

В воскресенье,12 марта, в сельском парке «Околица» (село Зоркальцево) пройдут массовый заезд на лыжах «Лыжня России в Томском районе» и фестиваль-конкурс, посвященный сибирским валенкам и рукавицам, «Дуэт зимы – варежки да пимы», сообщает пресс-служба администрации Томского района.

Принять участие в лыжной гонке сможет любой желающий — специально для этого уже подготовлена новая лыжная длиной более двух километров. Регистрация участников пройдет с 10:00 до 10:45, старт — в 11:00.

Фестиваль-конкурс «Дуэт зимы – варежки да пимы» стартует после окончания забега, в 12:00.

«Валенки и варежки — атрибуты одежды, летопись которых уходит во времена Древней Руси, когда каждая вещь имела сакральный смысл. Сегодня пимики и рукавицы — национальные бренды России, которые с каждым годом приобретают большую популярность, — говорит начальник отдела культуры Томского района Светлана Егорова. — На фестивале «Дуэт зимы – варежки да пимы» мы бы хотели познакомить гостей с историей этих незаменимых для сибирской зимы вещей и дать возможность местным умельцам показать свое мастерство валяния валенок и вязания варежек».

Для всех гостей фестиваля будет работать ярмарка «Сибирский шик», где можно будет приобрести дизайнерские вещи ручной работы. Во время игровой программы праздника все желающие посоревнуются в забеге в валенках, для детей будут организованы творческие уроки росписи пряников, а также специальный мастер-класс от Музея славянской мифологии. Также все желающие смогут покататься на собачьих упряжках, запряженных хаски, или совершить конную прогулку.

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