ФК «Томь» рассчитывает погасить долги по налогам и страховым взносам в конце марта

9 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Руководство футбольного клуба «Томь» рассчитывает на поступление в конце марта очередного транша от спонсоров, который позволит погасить долги по налогам и страховым взносам, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора ФК Руслана Киселева.

«У нас был долг в 37 млн рублей по налогам, а о существовании долга по страховым взносам мы узнали только в начале марта, к нам до этого никаких документов не поступало. Теперь ждем средства, которые позволят эти долги закрыть, ожидаем их в конце марта», — сказал Киселев.

Он добавил, что в настоящее время у клуба 260 млн рублей долгов по налогам, пенсионным взносам и зарплате.

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности с 2016 года — игроки и персонал не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. Общая сумма долга составляет около 460 млн рублей.

В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

В начале марта «Томь» перечислила в ФНС 30 млн рублей, однако арест со здания не сняли из-за того, что у клуба выявился долг по страховым взносам в 22 млн рублей, а также дополнительная задолженность по налогам в 14 млн рублей.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года. Из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце февраля «Томь» получила 200 млн рублей спонсорской помощи от «Газпром нефти» на погашение задолженностей.

По итогам 18 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

Тэги/темы: