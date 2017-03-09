В День Победы в Томске будут работать 8 концертных площадок
В День Победы в Томске будут работать 8 концертных площадок. Программа праздничных мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая, была представлена сегодня на заседании оргкомитета «Победа», сообщает пресс-служба администрации Томска.
Празднование начнется в 10 часов утра с возложения цветов в Лагерном саду. В нем примут участие ветераны и официальные лица. После этого ветеранов централизованно доставят на площадь Новособорную, где в 11 часов начнется митинг и парад. Участники парада пронесут 70-метровую георгиевскую ленту, 20-метровое знамя Победы, портреты героев-томичей и маршалов Советского Союза.
В этом году томичи увидят 20-25 единиц военной техники и ретро-автомобиле
С 13 часов до 18 часов на площади Новособорной и в Городском саду пройдет праздничная и концертная программа. Как и в прошлом году, для всех желающих будет работать выставка под открытым небом «Война». Томичи смогут пройти полосу препятствий, поставить рекорд Победы, сфотографировать
С 18 часов в Лагерном саду начнется концертная программа «Победный май» с участием творческих коллективов города и кавер-групп из соседних регионов.
В районах Томска праздничные программы днем будут организованы на Белом Озере, у ОДНТ «Авангард», в сквере им. Г. Ворошилова, в Березовой роще (ул. Говорова, 6) и в сквере ССО.
Завершится празднование Дня Победы традиционным фейерверком. Он будет запущен с левого берега Томи. Все желающие смогут посмотреть яркое 15-минутное зрелище с террас Лагерного сада.