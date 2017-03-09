В День Победы в Томске будут работать 8 концертных площадок

9 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В День Победы в Томске будут работать 8 концертных площадок. Программа праздничных мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая, была представлена сегодня на заседании оргкомитета «Победа», сообщает пресс-служба администрации Томска.

Празднование начнется в 10 часов утра с возложения цветов в Лагерном саду. В нем примут участие ветераны и официальные лица. После этого ветеранов централизованно доставят на площадь Новособорную, где в 11 часов начнется митинг и парад. Участники парада пронесут 70-метровую георгиевскую ленту, 20-метровое знамя Победы, портреты героев-томичей и маршалов Советского Союза.

В этом году томичи увидят 20-25 единиц военной техники и ретро-автомобиле й. После прохождения техники движение к Лагерному саду начнет Бессмертный полк.

С 13 часов до 18 часов на площади Новособорной и в Городском саду пройдет праздничная и концертная программа. Как и в прошлом году, для всех желающих будет работать выставка под открытым небом «Война». Томичи смогут пройти полосу препятствий, поставить рекорд Победы, сфотографировать ся на фоне тематических инсталляций. Также на Новособорной можно будет посмотреть выставку оборудования и фронтовой продукции, эвакуированных в Томск предприятий. На главной сцене (площадка «КиноПогружение» ) будут показывать кадры документальной кинохроники и звучать песни военных лет.

С 18 часов в Лагерном саду начнется концертная программа «Победный май» с участием творческих коллективов города и кавер-групп из соседних регионов.

В районах Томска праздничные программы днем будут организованы на Белом Озере, у ОДНТ «Авангард», в сквере им. Г. Ворошилова, в Березовой роще (ул. Говорова, 6) и в сквере ССО.

Завершится празднование Дня Победы традиционным фейерверком. Он будет запущен с левого берега Томи. Все желающие смогут посмотреть яркое 15-минутное зрелище с террас Лагерного сада.

Тэги/темы: