Имущество ЛПК «Партнер-Томск» выставили на торги за 730 млн рублей

9 марта 2017 / Томский Обзор

Конкурсный управляющий ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» выставил на торги залоговое имущество компании по начальной цене 730 млн рублей, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Единым лотом на торги выставлены здания, склады, земельные участки, подстанция, резервуары для воды, автодорога, сети канализации и водопровода.

Заявки на участие в торгах принимаются с 13 марта по 17 апреля. Аукцион запланирован на 18 апреля.

ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» находится в стадии ликвидации, активы и персонал в 2015 году были переведены в ООО «Латат» (зарегистрировано в Томске, перерегистрировано в Санкт-Петербург, затем в Омск). Тогда региональные власти поясняли, что «реорганизация происходит по решению собственников в рамках отказа от иностранного капитала». Новым владельцем предприятия стал бывший начальник полиции Омской области Валерий Борисов.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга к настоящему моменту включил в реестр кредиторов ЛПК требования Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере 1,518 млрд рублей, Capital Building Ltd. - 924 млн рублей, ООО «Инвест-Трейдинг» (преемник банка «ФК Открытие») (MOEX: OFCB) — 4,958 млрд рублей, Алексея Полтавченко - 594,7 млн рублей, Audax Resources Ltd - 717,682 млн рублей.

ЗАО «ЛПК "Партнер-Томск» в 2010 году ввело в Томске завод по производству ламинированных древесных МДФ-плит производственной мощностью 264 тыс. кубометров в год. На тот момент завод был крупнейшим в своем сегменте в Сибирском федеральном округе и одним из крупнейших в России. Стоимость проекта составила 190 млн евро, кредиторами выступили Евразийский банк развития и Номос-банк.

Несмотря на судебные процессы, региональные власти заверяли, что риска закрытия завода нет.

В октябре 2016 года судебные коллегии Омского и Московского областных судов удовлетворили иски ЕАБР к бывшим бенефициарам ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» Василию Ващенко и Олегу Бурлевичу на общую сумму 5,1 млрд рублей.

В феврале 2017 года московское ООО «Монолит-Строй» на торгах приобрело незалоговое имущество компании (объекты незавершенного строительства, компьютеры, оборудование, станки, склады, трубопроводы, автомобили) по начальной цене — 540,545 млн рублей. ООО «Монолит-Строй» зарегистрировано в 2004 году и принадлежит кипрской «Энтомо Лимитед», занимается торговлей и общестроительными работами.

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