«Цветочный патруль» ŠKODA поздравил томичек с 8 марта

13 марта 2017 / Партнерский материал

В Международный женский день на улицах Томска прошла ежегодная акция — «Цветочный патруль». Организатором выступила компания «ТомскЕвроАвто» — официальный дилер ŠKODA в Томске, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

В праздничный день, 8 марта, по улицам Томска проехал нарядный автомобиль ŠKODA. Представители компании «ТомскЕвроАвто» вместе с сотрудниками ГИБДД города Томска дарили всем автоледи и их пассажирам цветы и праздничные открытки с самыми теплыми пожеланиями.

Стартовал патруль с парковки торгового центра «Волна», где сотрудники ГИБДД останавливали машины, за рулем которых были женщины. Здесь на помощь автоинспекторам пришли представители городского штаба юных инспекторов движения: они поздравляли не только томичек за рулем, но и пассажиров (даже самых юных), а также женщин-пешеходов. Помимо цветов и открыток, томички получали в подарок световозвращающие элементы в виде цветов, которые ребята из ЮИД сделали своими руками.

Вторым пунктом маршрута был участок около магазина «1000 мелочей». Здесь «Цветочный патруль» также останавливал останавливали томичек за рулем, дарил им цветы и комплименты. Далее патруль отправился в сторону Набережной реки Томи – к дому по улице Карла Маркса, 2.

Всего в этот день «Цветочный патруль» подарил около 700 тюльпанов. Все без исключения томички были рады поздравлениям и принимали подарки с улыбками.

Официальный дилер ŠKODA в Томске, компания «ТомскЕвроАвто», предлагает широкий спектр услуг, включающий в себя продажу и сервисное обслуживание марки ŠKODA. Салон ŠKODA работает в Томске с 2007 года, за это время обладателями автомобиля ŠKODA стали более 3,5 тысяч человек.

Адрес салона: Томск, ул. Смирнова, 9, стр. 1. Телефон: +7 (3822) 78-00-78.

euroauto.tom.ru

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