Приставы остановили деятельность четырех «опасных» башенных кранов в Томске (ФОТО)

10 марта 2017 / Томский Обзор

Судебные приставы приостановили в Томске деятельность четырех башенных кранов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Два томских предприятия, занимающиеся переработкой леса, эксплуатируют башенные краны для погрузки пиломатериала. Данное оборудование относится к опасным производственным объектам. Во время внеплановой проверки специалисты Ростехнадзора выявили ряд нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью как для работников, непосредственно эксплуатирующих механизмы, так и окружающих граждан», — говорится в сообщении.

В частности, в организации, где работают три крана, зафиксировано 17 нарушений, на предприятии, эксплуатирующем один механизм — 14. В их числе – работа специалистов, не имеющих аттестации, неисправность грузозахватных приспособлений, отсутствие обязательного технического диагностирования, неисправные тормоза и другие.

Изучив обстоятельства дела, суд назначил организации наказание в виде административног о приостановления деятельности кранов сроком на 90 суток. Для того, чтобы производственный процесс невозможно было возобновить, оборудование частично было опечатано.

В случае устранения нарушений и подачи соответствующего заявления в суд срок административного наказания может быть сокращен, отмечается в сообщении.

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