Футболисты из томского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поборются за путевку в Сочи

10 марта 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

В Томске завершился региональный этап Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Его победителями в старшей и младшей возрастной группах стали команды из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г.Томска (бывш. детский дом №4).

Организаторами турнира выступили компания «МегаФон» и Томская Федерация Футбола при поддержке Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту и Департамента по вопросам семьи и детей. В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов из Центров помощи и школ-интернатов Томска и Томской области. Следующие полуфинальные игры чемпионата пройдут в городе Новосибирске, а общероссийский финал — в Сочи.

Все дети получили ценные подарки, комплекты футбольной формы, грамоты, медали и футбольные мячи. Кроме того, на соревнованиях был разыгран новый смартфон от «МегаФона».

Сейчас детский центр-победитель уже начал активную подготовку к Чемпионату в Новосибирске, где еще в прошлом году они достойно защищали честь Томской области и были в шаге от поездки в Сочи, заняв почетное второе место в младшей подгруппе. В этом году ребята серьезно настроены на победу.

Детский турнир по футболу «Будущее зависит от тебя» «МегаФон» проводит в России с 2005 года. Это единственный всероссийский турнир для детей, находящихся на попечении государства. Соорганизаторами Чемпионата стали Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Министерство образования РФ, Олимпийский комитет России и Благотворительный фонд «Футбол — детям».

В 2015 году «МегаФон» поддержал 58 благотворительных проектов в 120 городах по всем регионам страны с общим бюджетом около 180 млн рублей. Помощь получили около 21 000 человек, в том числе более 9 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и более 10 900 людей с ограниченными возможностями здоровья.

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