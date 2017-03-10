Томичей приглашают написать всероссийскую контрольную по математике

10 марта 2017 / Партнерский материал

В субботу, 11 марта, в Томске впервые пройдет ежегодная всероссийская контрольная Яндекса по математике «Что и требовалось доказать». Партнером акции выступает Томский государственный университет.

Принять участие может любой желающий: контрольная состоит из десяти несложных задач, для решения которых достаточно базовых знаний из школьной программы. На выполнение контрольной даётся один час.

После написания контрольной преподаватели ТГУ подробно разберут задачи и ответят на вопросы. Для тех, кто хочет потренироваться, доступен тестовый вариант.

Тем, кто хочет написать контрольную в ТГУ, необходимо зарегистрироваться заранее. Проверить себя можно и онлайн – на сайте ЧТД задачи будут доступны в течение суток, начиная с 16:00.

Яндекс организовывает контрольную «Что и требовалось доказать» в третий раз. В прошлом году в ней поучаствовали 24,4 тысячи человек из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. С контрольной справились примерно 60% участников: на тройку её решили 27,9%, на четвёрку – 18,9%, 13,4% получили пятёрку.

Контрольная пройдет 11 марта в 229 аудитории главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36). Начало в 16:00.

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