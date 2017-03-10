«Ростелеком» подключил 24 точки доступа Wi-Fi в Томской области

10 марта 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» завершил первый этап организации точек доступа Wi-Fi в 2017 году. В рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства оператор организовал 24 точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

Общедоступный Wi-Fi появился в следующих населенных пунктах — Асиновский район (Новиковка, Филимоновка, Казанка, Минаевка, Большой Кордон, Мало-Жирово), Бакчарский район (Чернышевка, Багатыревка, Поротниково), Верхнекетский район (село Палочка), Зырянский район (Красноярка, Иловка, Циганово, Михайловка), Колпашевский район (Могильный Мыс, Старокороткино, Новогорное), Кривошеинский район (Петровка), Молчановский район (Сарафановка), Парабельский район (Заводской), Томский район (Подломск), Чаинский район (Новоколомино, Нижняя Тига), Шегарский район (Вознесенка). Точки доступа организованы по существующим волоконно-оптиче ским линиям связи.

«Отмечу, что до конца года, нам предстоит построить порядка 138 километров волоконно-оптиче ских линий связи до восьми населенных пунктов, расположенных в Кожевниковском районе, и по трем населенным пунктам от станции до точки доступа непосредственно» , – комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

При строительстве точек доступа в основном используется оборудование отечественного производства. Постановлением Правительства установлен единый тариф — 45 рублей в месяц или 1,5 рубля в сутки. Также предусмотрен безлимитный доступ «0» рублей к сайтам из списка через сеть RTFree, в том числе портал госуслуг и сайты госорганов.

Наомним, что сама по себе точка доступа представляет собой железобетонную опору, на которой размещено оборудование, раздающее интернет-сигнал на скорости не менее 10 Мбит/с. Место для нее специалисты «Ростелекома» выбирали совместно с сельской администрацией. Оно отвечает всем требованиям: в центре, возле досугового учреждения, куда можно прийти владельцы мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Штатно радиус действия сигнала - 100 метров.

Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн. человек. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен «Ростелеком». В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.

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